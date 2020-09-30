Петербургский СКА на выезде встретится с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Новосибирске будет проходить сегодня, 30 сентября, и начнется в 15:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Команда Романа Ротенберга будет играть молодежным составом, так как тренеры и часть игроков по-прежнему находятся на карантине из-за коронавируса. СКА в этом матче не помогут 19 игроков, большая часть из которых является лидерами и ключевыми хоккеистами.

Несколько дней назад команды встречались в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца». Тогда это был первым матч СКА после массового заболевания игроков. Уверенную по счету, но не по игре победу одержала «Сибирь».