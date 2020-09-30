Российские биатлонисты Александр Логинов и Максим Цветков проведут совместный тренировочный сбор в Сочи, который начнется 4 октября.

Об этом рассказал личный тренер Логинова Александр Касперович, слова которого приводит ТАСС.

«В Сочи к Саше присоединится Максим Цветков. Обоим это пойдет на пользу, они смогут поспарринговаться, хорошо поработать перед началом тренировок на снегу», — сказал Касперович.

Специалист подчеркнул, что спортсмены хорошо знают друг друга, так как еще в юношеском возрасте были в одной команде.

Напомним, накануне стало известно, что Логинов полностью восстановился после травмы локтя, которая преследует его с прошлого сезона. 29 сентября биатлонист провел первую тренировку и не испытал болевых ощущений.