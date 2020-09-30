Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Фарнции.

Причина ее решения пока не сообщается. В среду, 30 сентября, Уильямс должна была встретиться с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайл-кард от организаторов турнира.

Таким образом, Пиронкова без борьбы прошла в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с победительницей поединка Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Напомним, Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Если бы она выиграла «Ролан Гаррос», то собрала бы четвертый «карьерный шлем».

В прошлом году обладательницей титула стала австралийка Эшли Барти. В этом сезоне гарантированно будет новая чемпионка, так как Барти досрочно завершила сезон.