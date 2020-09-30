Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России по итогам сезона-2019/20.

Форвард сине-бело-голубых принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 17 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с Сердаром Азмуном, который тоже выступает за «Зенит», Дзюба возглавил гонку бомбардиров сезона.

В составе петербургского клуба Дзюба стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. После ухода защитника Бранислава Ивановича Артём выходит на поле с капитанской повязкой.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 20 очков. Такое же количество баллов имеет и «Спартак», уступающий лишь по дополнительным показателям.