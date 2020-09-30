Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов — об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар»:

Первым делом скажу, что мечтаю видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов. Город заслужил, а главное клуб заслужил — своей историей. Пусть и непродолжительной, но очень яркой.

Неизвестно, когда еще получится такой исторический шанс у нашей страны — 3 команды заявить в основной турнир Лиги чемпионов. Для «Краснодара» все будет тяжелее. Но он действительно заслуживает этого праздника.

Хотя, казалось бы. Турнир в Лиге Европы может принести больше очков и самому «Краснодару» с точки зрения его клубного коэффициента, и России. Но сейчас мысль не об этом, а о том, чтобы пройти ПАОК. Стать третьей командой от нашей страны в Лиге чемпионов.

Я уверен, что «Краснодар» сделает выводы с прошлогоднего раунда плей-офф Лиги чемпионов и не допустит подобных ошибок. Тем более, что эти греки не такие страшные, как был тот «Олимпиакос». Да, ПАОК тоже команда организованная, очень сыгранная и слаженная. У себя на поле будет выглядеть мощно, скорее всего, заставит «Краснодар» обороняться.

И тем не менее, играть в обороне — это не краснодарское дело. Нужны контратаки. Во-вторых, если ПАОК вдруг забьет и поведет в счете, значит у «Краснодара» откроется другая важнейшая задача — найти инструменты для взламывания обороны. А это в распоряжении «Краснодара», конечно, тоже есть. Я к тому, что обязательно краснодарцы должны в этом матче забить. И я не верю, что подойдя к такому рубежу, не забьют греки. Предположу, что забьют и те, и другие. Надеюсь этим и ограничатся: забьют по одному мячу и разойдутся с выходом «Краснодара» в основной турнир.

Прямая трансляция матча ПАОК — Краснодар здесь.