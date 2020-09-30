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  • 15:05,  30 сентября 2020
ФК "Зенит"
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РФС признал Семака лучшим тренером сезона-2019/20

РФС признал Семака лучшим тренером сезона-2019/20
Сергей Семак. Фото: https://www.instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020. Лучшим тренером признан наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Под руководством Семака сине-бело-голубые в минувшем сезоне досрочно выиграли российскую Премьер-Лигу, а также завоевали Кубок России. Новый сезон петербуржцы начали с завоевания Суперкубка страны.

Год назад Семак также привел «Зенит» к золотым медалям чемпионата России, проведя свой первый сезон у руля команды. Недавно специалист провел сотый матч в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 20 очков. Такое же количество баллов имеет и «Спартак», уступающий лишь по дополнительным показателям.

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