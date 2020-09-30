РФС признал Семака лучшим тренером сезона-2019/20

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020. Лучшим тренером признан наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.
Под руководством Семака сине-бело-голубые в минувшем сезоне досрочно выиграли российскую Премьер-Лигу, а также завоевали Кубок России. Новый сезон петербуржцы начали с завоевания Суперкубка страны.
Год назад Семак также привел «Зенит» к золотым медалям чемпионата России, проведя свой первый сезон у руля команды. Недавно специалист провел сотый матч в качестве главного тренера сине-бело-голубых.
Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 20 очков. Такое же количество баллов имеет и «Спартак», уступающий лишь по дополнительным показателям.
Комментарии Развернуть