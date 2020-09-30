РФС признал Семака лучшим тренером сезона-2019/20

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020. Лучшим тренером признан наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Под руководством Семака сине-бело-голубые в минувшем сезоне досрочно выиграли российскую Премьер-Лигу, а также завоевали Кубок России. Новый сезон петербуржцы начали с завоевания Суперкубка страны.

Год назад Семак также привел «Зенит» к золотым медалям чемпионата России, проведя свой первый сезон у руля команды. Недавно специалист провел сотый матч в качестве главного тренера сине-бело-голубых.