Сборная России по лыжным гонкам может не попасть на этап Кубка мира в шведский Ульрисехамн.

Как сообщает издание Aftonbladet, ситуация с коронавирусом в Швеции заставила правительство страны не впускать граждан из государств, не входящих в состав Евросоюза. Ранее по этой причине был перенесен матч между футбольными сборными России и Швеции — он должен был состояться в Стокгольме, но пройдет в Москве.

«Мне не понравится, если такую хорошую нацию, как Россия, не допустят до гонок из-за запрета на въезд. Нужно найти копромиссное решение. Будет очень печально, если некоторым странам не разрешат участвовать», – сказал шведский лыжник Йенс Бурман.

Линн Сванн также высказалась против таких соревнований: по ее мнению, каждый спортсмен должен иметь возможность соревноваться на Кубке мира.

Спринтерский этап Кубка мира в Ульрисехамне запланирован на 16-17 января, летом ходили слухи о его переносе на 6-7 февраля.