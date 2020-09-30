Американская теннисистка Серена Уильямс может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия.

Сегодня, 30 сентября, стало известно, что Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции, где должна была сыграть с Цветаной Пиронковой во втором круге.

«Думаю, мне нужно шесть недель просто сидеть и ничего не делать. По крайней мере, две недели точно», — заявила Уильямс, слова которой приводит ESPN.

Американка призналась, что не успела полностью восстановиться после травмы, полученной на US Open. Уильямс добавила, что скорее всего уже не выйдет на корт в сезоне-2020.

«Мне сейчас сложно даже ходить. Это знак, что нужно восстанавливаться», — сказала Серена.

Напомним, Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Если бы она выиграла «Ролан Гаррос», то собрала бы четвертый «карьерный шлем».