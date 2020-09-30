Десять футболистов петербургского «Зенита» попали в список лучших игроков сезона 2019/2020, утвержденный Российским футбольным союзом (РФС).

Сине-бело-голубых не оказалось в числе лучших вратарей сезона: РФС выделил Игоря Акинфеева (ЦСКА, Матвея Сафонова («Краснодар») и Антона Шунина («Динамо»).

В число лучших защитников включены пять игроков «Зенита»: Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и Дуглас Сантос. Также в список попали следующие игроки других клубов: Марио Фернандес (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Самюэль Жиго («Спартак»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спаич («Краснодар»), Айртон («Спартак»).

Три игрока «Зенита» оказались в числе лучших полузащитников — это Малком, Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. Компанию им составили Алексей Миранчук («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Матиас Норманн («Ростов»), Вандерсон («Краснодар»), Мариу Жоау («Локомотив») и Алексей Ионов («Ростов»).

Ещё два футболиста «Зенита» включены в число лучших нападающих — это Сердар Азмун и Артем Дзюба. Также РФС выделил Евгения Луценко («Арсенал»), Эрика Бикфалви («Урал»), Николу Влашича (ЦСКА) и Эльдора Шомуродова («Ростов»).