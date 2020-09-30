Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть новый сезон шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», – сказала Роднина, слова которой приводит Sport24.

Напомним, в роли ведущих проекта выступят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Занитова. Первый выпуск нового сезона выйдет в эфир в субботу, 3 октября.

Напомним, в проекте приняли участие звезды фигурного катания и шоу-бизнеса. Так, зрители увидят Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, Влада Топалова, Влада Соколовского, Романа Костормарова, Елену Ильиных и др.

Для Алины Загитовой состоится дебют в роли телеведущей.