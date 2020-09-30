На парижских кортах продолжается розыгрыш Открытого чемпионата Франции. Сегодня, 1 октября, российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проведут матчи второго круга.

Соперником Хачанова станет чешский теннисист Иржи Веселы, поединок начнется не ранее 12:00 по московскому времени. В первом круге россиянин одержал уверенную победу над представителем Польши Камилом Майхшаком, а чех выбил из борьбы британца Лиама Броэди.

Против Андрея Рублева сыграет испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина, начало встречи — не ранее 12:00 мск. В стартовом поединке россиянин совершил невероятный камбэк и обыграл американца Сэма Куэрри, уступая 0:2 по сетам. Его соперник оказался сильнее француза Гарола Майо.