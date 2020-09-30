Пресс-служба петербургского «Зенита» в англоязычном «Твиттере» опубликовала предварительные результаты голосования УЕФА, в котором предлагается выбрать команду, с которой нежелательно попадать в одну группе в Лиге чемпионов.

За сине-бело-голубых проголосовали 4% опрошенных, за «Порту», «Севилью» и «Пари Сен-Жермен» — по 3%. Лидирует в опросе мюнхенская «Бавария» (50%), второе место занимает «Ливерпуль» (22%), третье — «Реал» (9%), четвертое — «Ювентус» (6%).

«Нас боятся больше, чем «ПСЖ», «Севилью» и «Порту», — написала пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Также на этой стадии турнира Россию будет представлять московский «Локомотив». К клубам может присоединиться «Краснодар», если по сумме двух встреч обыграет греческий ПАОК. Первый матч завершился победой команды Мурада Мусаева со счетом 2:1, ответная игра в Греции будет проходить сегодня, 30 сентября.