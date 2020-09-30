Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Сегодня, 1 октября, российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова проведут матчи второго круга.

Соперницей Вероники Кудерметовой станет представительница Хорватии Петра Мартич, поединок стартует не ранее 12:00 по московскому времени. В первом круге российская спортсменка выбила из борьбы француженку Полин Пармантье, получившую уайлд-кард от организаторов. Мартич на старте турнира обыграла японку Мисаки Дои.

Дарье Касаткиной предстоит сыграть с 12-й ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко. В первом круге россиянка оказалась сильнее француженки Армони Тан, а Соболенко одолела американку Джессику Пегулу.