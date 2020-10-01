Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проведет матч первого тура Евролиги против стамбульского «Анадолу Эфес». Игра будет проходить в Турции сегодня, 1 октября, начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне петербургский клуб выступал в роли аутсайдера турнира, однако из-за того, что Евролига не была доиграна в связи с пандемией, руководство оставило состав участников неизменным.

В межсезонье состав «Зенита» претерпел большие изменения. В роли главного тренера остался испанец Хавьер Паскуаль, он собрал новую команду, заточенную под выступления в Евролиге. Обновления уже дали о себе знать: в стартовавшей Единой лиге ВТБ клуб из Северной столице выиграл три матча подряд и возглавил турнирную таблицу.