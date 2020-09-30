Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном переходе японской фигуристки Рики Кихиры к Евгению Плющенко.

«Любой человек ищет место, где ему лучше. Стало быть, Плющенко может предложить что-то более интересное фигуристам, а самое главное – родителям, потому что некоторые спортсмены еще несовершеннолетние», — заявила Роднина, слова которой приводит Sport24.

Она подчеркнула, что переходы спортсменов от одного тренера к другому являются нормальной историей и не требуют постоянного обсуждения.

Напомним, ранее Плющенко и его супруга Яна Рудковская подписались на страницу Рики Кихиры в «Инстаграме». Сам Плющенко не отрицает, что спортсменка может пополнить его группу.