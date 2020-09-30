Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что ничего не слышал о совместном сборе с чемпионом мира Александром Логиновым.

«С 4 октября буду тренироваться в Сочи, но насчет совместного сбора с Логиновым не знаю. Еду туда самостоятельно, но, так как я выступаю за сборную Санкт-Петербурга, старший тренер команды Сергей Башкиров пишет мне планы подготовки», — сказал Цветков, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что место проведения сбора выбрал сам. Ранее Александр Касперович, личный тренер Логинова, сообщил, что спортсмены проведут совместный тренировочный сбор.

Также Цветков оценил свое состояние после того, как пропустил летний чемпионат России по состоянию здоровья.

«Была простуда, ничего более. Тест на коронавирус не сдавал, но и болезнь была не прямо перед чемпионатом России, за пару недель до стартов», – сказал биатлонист.