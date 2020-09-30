Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв приступил к тренировкам в общей группе перед матчем десятого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Это показала пресс-служба клуба.

«Привет, Андрей», — написал в инстаграме зенитовский аккаунт.

Напомним, что Лунёв был заменен по ходу матча прошлого сезона. В гостевой игре 28-го тура с «Ахматом», Лунев, выбивая мяч от своих ворот, повредил бедро. Вратаря унесли на носилках на 85-й минуте. Вместо него вышел Михаил Кержаков.

Ранее сообщалось, что Луневу потребуется операция, но в итоге обошлось. Напомним, голкипер играет за «Зенит» с 2017 года, когда он перешел из «Уфы». В прошлом сезоне вратарь сыграл в 19 матчах РПЛ и пропустил одиннадцать мячей.