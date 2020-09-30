Организация Gambit выставила игрока состава Gambit Youngsters по CS:GO Анона supra Чернобая на продажу. Информация об этом появилась в социальных сетях компании. 18-летний киберспортсмен из Эстонии играл на состав с апреля 2019 года.
Мы в Гамбит всегда уделяем большое внимание буткемпам. Прямо сейчас наш состав не может собраться в полном составе из-за ухудшения мировой ситуации с короновирусом, которая не позволяет проживающему в Эстонии Антону «supra» Чернобаю въехать на территорию России.
В этой ситуации удерживать Антона в составе было бы несправедливо по отношению к игру, который за полтора года в команде показал себя профессионалом и отличным тиммейтом. Поэтому сегодня мы официально объявляем о выставлении Антона на трансфер и открыты к предложениям о его переходе.
С 29 июля 2020 года к составу присоединился чемпион Мейджора Абай Hobbit Хасенов, который стал шестым игроком Gambit Youngsters. Скорее всего, Абай займёт место бывшего тиммейта.
Состав Gambit Youngsters:
- Владислав nafany Горшков
- Дмитрий sh1ro Соколов
- Тимофей interz Якушин
- Сергей Ax1Le Рыхторов
- Абай HObbit Хасенов
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