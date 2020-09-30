Организация Gambit выставила игрока состава Gambit Youngsters по CS:GO Анона supra Чернобая на продажу. Информация об этом появилась в социальных сетях компании. 18-летний киберспортсмен из Эстонии играл на состав с апреля 2019 года.

Мы в Гамбит всегда уделяем большое внимание буткемпам. Прямо сейчас наш состав не может собраться в полном составе из-за ухудшения мировой ситуации с короновирусом, которая не позволяет проживающему в Эстонии Антону «supra» Чернобаю въехать на территорию России.

В этой ситуации удерживать Антона в составе было бы несправедливо по отношению к игру, который за полтора года в команде показал себя профессионалом и отличным тиммейтом. Поэтому сегодня мы официально объявляем о выставлении Антона на трансфер и открыты к предложениям о его переходе.