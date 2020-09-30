25-летний российский игрок по Dota 2 Александр Flow Сазонов скончался от рака. Киберспортсмен боролся с болезнью на протяжении трёх лет. Информация об этом появилась в его группе ВК.

Сегодня утром Саша ушел от нас. Он не сдавался и до последнего верил, что сможет победить болезнь.

В 2018 году у Александра диагностировали рак с диагнозом «герминогенная несеминомная опухоль средостения». В феврале того года была проведена успешная операция, однако в сентябре 2020 рак вернулся и опухоль начала снова расти.

Киберспортсмен за свою карьеру игрока сыграл за Vega Squadron, FlyToMoon, Team Empire и Double Dimension. Последней командой для игрока была FlyToMoon. Flow пробыл в ней полгода и сыграл 56 официальных встреч, из которых ровно половина были победные.

Самым крупным достижением стала победа на LOOTBET/DOTA и посещение чемпионата DreamLeague Season 12.