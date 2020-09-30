Российская теннисистка Екатерина Александрова одолела австрийку Астру Ширмой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился один час три минуты. За это время Александрова ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. В активе ее соперницы ни одного эйса и брейка, зато в пассиве — две двойные ошибки.

За выход в четвёртый круг Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая получила третий номер посева. Во втором раунде одесситка победила мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 6:3, 0:6, 6:2.

Напомним, что в прошлом году «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде выиграла австралийка Эшли Барти, досрочно завершившая текущий сезон. В финале она обыграла чешку Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.