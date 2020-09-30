Стало известно, когда начнет работать станция «Зенит». Как сообщает телеканал телеканал «Санкт-Петербург со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, станция может начать работать зимой.

Станция должна была открыться в августе, однако теперь открытие перенесли на декабрь. Точной даты пока неизвестно — вопрос об открытии станции еще прорабатывается.

Напомним, что станцию метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге официально переименовали в «Зенит» в июле. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации города.

Решение переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит» было принято в честь 95-летия футбольного клуба, а также победы в чемпионате России.