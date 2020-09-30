В преддверии дерби двух столиц в 10-м туре РПЛ Nevasport продолжает сравнивать силы «Спартака» и «Зенита»: на очереди вратари.

Игра «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на «Открытие-Арене» в Москве.

Основным вратарем «Зенита» на данный момент является Михаил Кержаков, он стабильно выходил на поле в концовке сезона-2019/20 и начал с командой сезон-2020/21. При этом прежний основной голкипер Андрей Лунев вернулся в общую группу после травмы бедра аккурат перед матчем со «Спартаком», но с большей долей вероятности Сергей Семак доверит место в воротах Кержакову. Третьим голкипером значится воспитанник «Зенита» Александр Васютин.

Нынешним лидером вратарей «Спартака» является Александр Максименко: в отсутствие Александра Селихова из-за тяжелой травмы он стал твердым игроком основы и раз за разом спасал команду от пропущенных мячей.

Статистику вратарей по пропущенным голам можно увидеть в инфографике Nevasport: