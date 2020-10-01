Футбольный клуб «Ленинградец» сегодня, 1 октября, сыграет против «Чертаново» матч группового этапа Кубка России по футболу сезона-2020/21.

Игра пройдет на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино, Ленинградская область. Начало встречи назначено на 13:00 по московскому времени.

При жеребьевке группового этапа «Ленинградец» попал в группу D, где его соперниками стали московский клуб «Чертаново», выступающий в Футбольной национальной лиге, и «Уфа», которая принимает участие в розыгрыше Российской Премьер-лиги. После поражения от «Уфы» в первом туре группового этапа «Ленинградец» идет на последнем месте.

Для «Чертаново» эта встреча станет первой на групповом этапе Кубка России, из группы выходит одна команда, набравшая наибольшее количество очков.