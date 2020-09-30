Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумала пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, уступив представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался один час шестнадцать минут.

За это время Павлюченкова ни разу не подала навылет, но и не сделала ни одной двойной ошибки, реализовав три брейк-пойнта из шести. В активе её соперницы ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и пять брейков.

За выход в четвёртый круг Синякова сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов, которая переиграла итальянку Сару Эррани — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.

Ранее в третий круг пробилась другая россиянка Екатерина Александрова. Там сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.