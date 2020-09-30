Петербургский СКА одержал выездную победу над «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на стадионе в Новосибирске и завершилась со счетом 6:4 в пользу СКА.

В первом периоде «Сибирь» обеспечила себе преимущество благодаря шайбам Виктора Комарова и Дмитрия Саюстова. Во втором тайме команды обменялись шайбами, доведя счет до ничейного — 4:4. В составе СКА отличились Арсений Бринкманн, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев и Ярослав Дыбленко, тогда как за «Сибирь» по шайбе забросили Илья Пастухов и Никита Шашков.

В третьем периоде СКА удалось вырвать победу благодаря шайбам Миро Аалтонена и Антона Белова. Отметим, домашнюю игру с «Сибирью» в текущем сезоне СКА проиграл из-за того, что большая часть основного состава команды не вышла на матч из-за положительных тестов на коронавирус.