Российский фигурист, победитель финала Кубка России 2019 года Андрей Лазукин высказался о новых программах чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

Слова Лазукина цитирует портал РИА Новости. Фигурист отметил, что ему очень понравились программы, которые в сезоне-2020/21 исполняет Туктамышева.

«Они классные. Мне кажется, что это вообще одни из лучших программ в ее карьере», — сказал Лазукин.

Напомним, ранее Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева состояли в отношениях. Фигуристы вместе тренируются — в одной группе у Алексея Мишина.

Короткая программа Елизаветы Туктамышевой поставлена под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна (хореографы Анна Капеллини и Лука Ланотте), а произвольная программа — под композицию Бхимы Юнусова «Хроники заводной птицы» (хореограф Юрий Смекалов).