Российская команда Unicorns of Love обыграла в матче за выход в основную часть чемпионата мира по League of Legends своих соперников Papara SuperMassive со счётом 3:0. Теперь «Единороги» сразятся в групповом этапе 2020 World Championship.

Второй командой, прошедшей из Play-In стадии, стал коллектив LGD Gaming, которая во втором полуфинале выиграла австралийскую команду Legacy eSports. Групповая стадия 2020 World Championship начнётся 3 октября.

Главный турнир года по League of Legends проходит в LAN-формате с 25 сентября по 31 октября в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет $2.225 млн. 2020 World Championship — первый турнир международного масштаба, который проводится в LAN-формате с учётом короновирусной пандемии.

28 сентября аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов сравнил League of Legends и Dota 2 с точки зрения просмотров профессиональных турниров. По мнению аналитика, если тенденции будут двигаться в этом направлении, то уже через пять лет MOBA от Riot Games сможет перегнать по популярности продукт Valve.