Международный союз конькобежцев официально отменил Финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, который должен был пройти в Пекине в декабре 2020 года.

Информация об отмене мероприятия появилась на официальном сайте ISU. В сообщении организации сказано, что принято решение отменить или отложить Финал Гран-при по фигурному катанию, а также этапы Кубка мира по шорт-треку в Сеуле и Пекине. Финал Гран-при и этап Кубка мира в Пекине — это тестовые мероприятия перед Зимними Олимпийскими играми 2022 года.

ISU отмечает, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса в разных странах могли бы повлиять на количество участников этих мероприятий. Организация еще будет пересматривать варианты проведения тестовых мероприятий перед Олимпиадой.

Напомним, изначально Финал Гран-при планировалось провести с 10 по 13 декабря.