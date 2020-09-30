Баскетбольный агент Станислав Рыжов, который представляет интересы центрового Тимофея Мозгова, рассказал о том, в каком статусе сейчас пребывает баскетболист.

В интервью тележурналу «Вид сверху» Рыжов сообщил: «Тимофей Мозгов сейчас является свободным агентом».

Напомним, Тимофей Мозгов в 2019 году подписал контракт с баскетбольными «Химками», однако не сыграл за клуб ни одного матча из-за травмы — контракт не был активирован и зарплату в клубе баскетболист не получал.

С 2018 года Тимофей Мозгов не выходил на паркет в официальных матчах, поскольку получил тяжелую травму колена. Баскетболист до сих пор восстанавливается от повреждения и пока не знает, когда сможет вновь играть.

В 2016 году Тимофей Мозгов стал чемпионом НБА вместе с клубом «Кливленд Кавальерс».