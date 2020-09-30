Стример и ведущий Евгений Sh4dowehhh Алексеев дал интервью Марии Marple Ермолиной, где поделился своими мыслями о потенциальных решафлах в Virtus.pro, которые могут привести команду к новым победам.

Если в реалиях СНГ-решафлов, можно было бы Resolut1on на керри пересадить. В принципе, у него есть задатки тащера, он был топ-2. То есть у него в башке есть майндсет победителя, он может далеко заходить. И в этом плане он, может, даже лучше, чем iLTW будет, поэтому можно пересадить Resolut1on на керри, добрать какого-то офлейнера и как-то так уже играть. Да вообще iLTW же раньше на Dark Seer играл, можно iLTW на офлейнера. Он же 30 игр играет в день на всех героях. На самом деле, идея не такая и плохая, потому что iLTW постоянно идет дерется, и посадить на офлейн его можно спокойно. Можно даже решафл внутри ростера сделать вот так вот.

23 сентября российский клуб Virtus.pro отправил основной ростер в инактив, теперь «медведи» пропустят грядущий турнир ESL One Germany 2020. Представители организации объяснили это решение тем, что состав не показывал долгое время тех результатов, которых ждало руководство и сами болельщики.

В это же время появились слухи о том, что Роман RAMZEs Кушнарёв может вернуться в организацию и занять позицию керри. Представители клуба не комментировали эту информацию.