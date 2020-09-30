Новозеландский боец UFC Дэн Хукер, выступающий в легкой весовой категории, рассказал о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов нарушил меры безопасности UFC в условиях пандемии коронавируса.

Слова Хукера приводит портал Allboxing. Боец отметил, что ему странно было видеть Нурмагомедова в углу Зубайры Тухугова на UFC 253.

«Я помню, что видел Хабиба… И это просто наблюдение. Я видел Хабиба на другом шоу. Кажется, это было UAE Warriors», — отметил Хукер, подчеркнув, что Хабиб был на другом шоу менее чем за 48 часов до участия в UFC 253 в качестве углового на бою Тухугова.

«Он был на одном шоу в Абу-Даби и меньше, чем через 48 часов, а это 48 часов строгого соблюдения карантина, он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC», — заявил Хукер, добавив, что у UFC, возможно, особое отношение к Нурмагомедову.