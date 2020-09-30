Художественный фильм о фигурном катании «Петрикор» с участием двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой вошел в программу Московского Кинофестиваля.

Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия.

В фильме «Петрикор» рассказывается о бывшей фигуристке по имени Майя, которая принимает решение вернуться на лед после того, как ее спортивная карьера прервалась из-за нескольких неудач на соревнованиях.

Режиссером фильма выступила Джунга Сон из Южной Кореи. Съемки фильма прошли в Канаде. Евгения Медведева появляется в одном из эпизодов фильма в роли самой себя, во время съемок она еще тренировалась в Торонто.

Фильм будет показан 2 и 6 октября в рамках Московского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь» в Москве.