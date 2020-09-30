Шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева рассказала о том, что ей пришлось доказывать свою принадлежность к женскому полу, чтобы попасть на нужный рейс.

В своем «Инстаграме» Тураева описала ситуацию и отметила, что ее ничто не сможет смутить, однако люди бывают разные. Спортсменка летела из Санкт-Петербурга в Краснодар с пересадкой в Москву.

«На проходной меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе «пол» написано «ж», — отметила Тураева, добавив, что ее отчитывали при всей очереди, задавая вопросы интимного характера. Спортсменка старалась решить ситуацию без грубости.

«И я, как пятилетний ребенок, пыталась доказать, что я женщина», — отметила Тураева, добавив, что ее пропустили на рейс, подчеркнув, что в Москве ее встретили уже с агрессией и ей стало обидно и страшно.

В конце поста спортсменка обратилась к авиакомпании, на рейс которой долго не могла попасть: «Я трудилась всю свою молодость и получала первые места на чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны, не для того, чтоб в итоге со мной поступали вот так!».