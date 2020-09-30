Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об ожиданиях от встречи московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в 10-м туре чемпионата России по футболу.

Слова Дюкова цитирует портал Sport24.

«Уже давно у меня главное ожидание – это качественная работа арбитров. Это очень важная для меня программа минимум», — отметил Дюков, добавив, что судьи должны сработать в матче без серьезных ошибок.

Также глава РФС Дюков отметил, что ждет от встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ футбола с высокой интенсивностью, качеством содержания и зрелищности.

Напомним, игра «Спартака» и «Зенита» состоится в субботу, 3 октября, на «Открытие-Арене» в Москве. Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.