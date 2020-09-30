Ведущий Дмитрий NotInMyHouse Крупнов резко высказался на счёт изменений в составе Gambit Youngsters в CS:GO. Решение ввести шестого игрока на место основного Анона supra Чернобая, ведущий и вовсе считает отвратительным.

По словам Дмитрия, такое решение было не к чему, так как команда итак показывала достойные результаты.

CS:GO-состав юных пацанов из СНГ – крутейшие ребята – идет на винстрике из 30 (!) выигранных карт, натурально претендует на попадание в топ 20 мира, а к ним в ротацию добавляют 6-го игрока. А теперь 19-летнего парня, на место которого приходил 6-й игрок, вообще отпустили восвояси под предлогом невозможности привезти его в Россию. Отвратительно.

30 сентября организация Gambit выставила игрока состава Gambit Youngsters по CS:GO Анона supra Чернобая на продажу. 18-летний киберспортсмен из Эстонии играл на состав с апреля 2019 года.