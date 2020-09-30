Глава Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков отреагировал на новости о том, что российская фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за Германию в паре с Рубеном Бломмартом.

В интервью РИА Новости Горшков заявил, что у федерации нет официальной информации по переходу Ефимовой — сама фигуристка в ФФККР не обращалась, как и немецкая федерация.

«О ее решении выступать за Германию мы случайно узнали из интернета, официальной информации у нас нет», — сказал Горшков, добавив, что для выступлений за другую страну должно быть личное заявление Ефимовой, а также щапрос от немецкой стороны, также спортсменка должна получить разрешение от ISU.

«Она выступала в прошлом году на Универсиаде и не может просто так сменить страну», — добавил Горшков.

Напомним, ранее Алиса Ефимова выступала в парном катании с Александром Коровиным.