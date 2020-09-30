В итальянском футбольном клубе «Дженоа» подтвердили переход узбекского нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова.

Как сообщает портал Metaratings, переход Шомуродова подтвердил спортивный директор «Дженоа» Даниэле Фаджиано, отметив, что условия сделки уже согласованы.

«Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдёт совсем скоро», — сказал Фаджиано.

Ранее портал сообщал, что за трансфер Шомуродова «Дженоа» выплатит 7,5 миллионов евро в течение трех лет. Рыночная стоимость игрока по оценкам портала Transfermarkt составляет около 6,5 миллионов евро. Зарплата Шомуродова в итальянском клубе составит 600-700 тысяч евро за сезон.

В составе «Ростова» Элдор Шомуродов выступал с 2017 года, до этого он играл «Бунедкор».