Киберспортсмен Илья Illidan Пивцаев на своей личной трансляции сравнил свою игру с Лассе MATUMBANAN Урпалайненом, а также высказался про офлейнера Evil Geniuses Романа RAMZEs Кушнарёва. Илья считает, что пик своей формы проходил для киберспортсмена гораздо лучше, чем у Романа.

Пусть сколько угодно рофлит — это правда. В чем смысл это оспаривать? Я не говорю, что на уровне (прим. ред. MATUMBAMAN) играл, просто стиль такой же. Когда на пике карьеры я играл абсолютно разного пула героями, этот чел (прим. ред. RAMZEs) сосал в пабе и мечтал быть как я. Поэтому какая разница, что он говорит? Он может сколько угодно рофлить, но он никогда на керри не делал то, что я делал.

Началось всё с того, что Роман Кушнарёв посмеялся над Ильёй Illidan Пивцаевым.

Посмотрел видосик Illidan, где он говорит, что он лучший, как MATUMBAMAN из СНГ. Представляете, что у чела с башкой вообще?

За свою карьеру Иллидан сыграл за Team Spirit, Fantastic Five, EPG, а так же в ряде миксов, последний из которых назывался FlyToMoon 2.0.