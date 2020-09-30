Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин резко осудил скандалы в фигурном катании в отсутствие соревнований из-за пандемии коронавируса.

Слова Ягудина приводит портал Sport24. Эксперт пожелал, чтобы уже начались соревнования, потому что скандалы в прессе с участием фигуристов и тренеров — это балаган. «Хочется видеть, чтобы победа присуждалась не потому, кто лучше пост в соцсетях сделает и не в словесном противостоянии», — отметил Ягудин.

По словам Ягудина, такое внимание к фигурному катанию — безумно приятно, однако глобально эти скандалы не красят спорт. Эксперт отмечает, что многие спонсоры хотят работать с более чистым спортом.

«Уже весь мир смеется. Идите работайте! Это я всем людям в фигурном катании, всем нам. Этот цирк надоел. Каждый поступок рассматривают», — отметил Ягудин, добавив, что обсуждения не должны продолжаться вечно.