Футбольный клуб «Краснодар» начал выездной матч против греческого клуба ПАОК в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра проходит в Салониках на стадионе «Тумба», зрителей на матче нет.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Орсато, на боковых линиях ему помогают Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

Команда Мурада Мусаева находится в шаге от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. В первом матче на своем поле “Краснодар” выиграл у ПАОК со счетом 2:1, авторами забитых мячей стали Виктор Классон (с пенальти) и Реми Кабелла. В составе гостей отличился Димитриос Пелкас.

В случае победы со счетом 1:0 в групповой этап выйдет греческий клуб.