Вице-президент СКА Роман Ротенберг, исполнявший обязанности главного тренера в матче с «Ак Барсом», не присутствовал на игре регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» из-за проявившихся симптомов ОРВИ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Матч Хоккей». Командой на игре в Новосибирске руководил тренер «СКА-1946» Лев Бердичевский, поскольку у Романа Ротенберга начали проявляться симптомы, характерные для ОРВИ и в частности для коронавирусной инфекции.

Ранее на карантине оказались главный тренер СКА Валерий Брагин, а также его помощник Андрей Козырев.

СКА одержал в матче с «Сибирью» волевую победу со светом 6:4, в составе команды отличились Андрей Кузьменко, Ярослав Дыбленко, Миро Аалтонен, Владимир Ткачев, Арсений Бринкманн и Антон Белов.