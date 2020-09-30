Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что российские гимнастки не примут участие в чемпионате Европы 2020 года в Киеве.

Соревнования пройдут в столице Украины с 26 по 29 ноября, ранее они должны были состояться в конце мая.

Ирина Винер-Усманова отметила, что сборная России не поедет на турнир ни при каких обстоятельствах вне зависимости от того, будет он квалификационным или нет, поскольку ехать соревноваться в пандемию коронавируса — самоубийственный шаг.

«В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Думаю, что эти соревнования позже в любом случае отменят», — приводит слова Ирины Винер-Усмановой агентство ТАСС.