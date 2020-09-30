Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова высказалась о переносе Финала Гран-при по фигурному катанию на неопределенный срок.

Слова Тарасовой цитирует агентство ТАСС.

«Это простые вещи: в мире идет вторая волна коронавируса, наши спортсмены — умные люди, они понимают, что происходит», — сказала Тарасова, добавив, что в данной ситуации соревнования в Финале Гран-при соревнования действительно могли быть либо отменены, либо перенесены.

«Я думаю, что умным людям это понятно», — заключила Тарасова.

Напомним, изначально Финал Гран-при в сезоне-2020/21 должен был состояться в Пекине с 10 по 13 декабря: это мероприятие считается тестовым перед Зимними Олимпийскими играми 2022 года. ISU принял решение отложить турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.