Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о том, будут ли его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов участвовать во втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Вика и Никита выступят на московском этапе Кубка России. Готовимся, все в порядке», — сообщил Жулин, слова которого приводит агентство ТАСС.

Напомним, ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в «Мегаспорте» из-за того, что у партнера возникли проблемы со спиной

Соревнования в рамках второго этапа Кубка России по фигурному катанию состоятся с 10 по 13 октября в Москве, также Виктория Синицина и Никита Кацалапов заявлены на этап Кубка России в Сочи.