Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал проведение благотворительного боя в Дублине.

В своем «Твиттере» Макгрегор сообщил, что в Дублине 12 декабря 2020 года пройдет специальный благотворительный ивент. На этом мероприятии пройдет спарринг Макгрегора по правилам ММА с американским бойцом UFC Дастином Порье.

Ранее Макгрегор предложил Порье поучаствовать в благотворительном турнире, на что американец ответил согласием.

Отметим, эти бойцы ранее провели поединок в 2014 году: тогда была зафиксирована победа Конора Макгрегора техническим нокаутом. Также эти бойцы являются последними противниками российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — оба проиграли ему титульный бой.