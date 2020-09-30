У УМВД России по городу Чите поступило заявление от 85-летнего местного жителя о хищении с его банковской карты 80 тыс. рублей. По ходу расследования стало известно, что эти деньги потратил внук на покупку видеоигр. Информация об этом появилась на сайте УМВД по Забайкальскому краю.

С помощью доступа к карте и телефону потерпевшего, внук заходил в «Личный кабинет» банка и расплачивался деньгами деда за игры. Полиция уже возбудило уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Наказанием может стать лишение свободы сроком до шести лет.

Этот случай не первый, когда дети тратят деньги родственников без их согласия. Ранее индийский подросток потратил порядка 1.5 млн рублей на мобильную игру PUBG Mobile. Тогда родители ребёнка обязали его выплатить всю сумму через работу.