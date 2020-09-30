Инсайдер drunkstudanal в своём твиттере опубликовал возможный будущий состав игроков, в котором числятся три киберспорсмена из «золотого состава» Virtus.pro, а именно Алексей Solo Березин и Владимир Noone Миненко и Роман RAMZEs Кушнарев.

К коллективу так же должен присоединиться 21-летний пакистанец Саид Самаил SumaiL Хассан, игравший практически всю карьеру с 2015 по 2019 году за североамериканскую организацию и

Пятым игроком должен стать Даниял yamich Лазебный, представляющий в данный момент интересы Winstrike Team. Ранее киберспортсмен играл за Khan и The Pango.

Инсайдер предполагает, что ростер может быть не окончательным и, возможно, что-то ещё будет меняться. 23 сентября российский клуб Virtus.pro отправил основной ростер в инактив, так как состав не показывал долгое время тех результатов, которых ждало руководство и сами болельщики.

Состав выглядит следующим образом: