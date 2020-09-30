Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Федор Климов, выступавший в паре с Ксенией Столбовой, рассказал о том, как началась его тренерская карьера.

В прямом эфире в «Инстаграме» Sports.ru Климов отметил, что никогда не планировал тренерскую карьеру после окончания спортивной.

«Всегда говорил, что не буду тренером – у меня перед глазами был пример мамы, я видел, как это тяжело», — отметил Климов, добавив, что после завершения карьеры он оказался на перепутье, и в этот самый момент его тренер Нина Мозер предложила поехать на семинар.

«Я поехал, у меня все получилось, мне понравилось. И дальше все закрутилось», – сказал Климов.

Напомним, Федор Климов завершил спортивную карьеру в 2018 году, сейчас он работает в школе Аделины Сотниковой.