«Лудогорец» встретится с «Динамо» Брест в рамках квалицикации Лиги Европы на стадионе «Брестский» 1 октября в 21:00 по мск.

«Динамо» Брест

Свою дорогу в квалификации команда из Бреста стартовала с Лиги чемпионов. В самом начале отборочного цикла коллектив без пробле обыграл «Астану» со счётом 6:3.

После чего в этом же турнире «Динамо» выиграли «Сараево» со счётом 2:1. После победы в 1/4 квалификации была игра в Кубке Белоруссии, в которой «южане» прошли «Мелиоратор Житковичи» (3:0).

Ну и конечно же команда Сергея Ковальчука разгромила «Динамо» Минск (4:2) в чемпионате страны.

В чемпионате Белоруссии «Динамо» идет на седьмой позиции, а отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков.

«Лудогорец»

Команда из Разграда показывает отличные результаты в последние недели. В чемпионате Болгарии коллектив и вовсе является лидером турнира. Разградовцы уже девять раз подряд стали чемпионами и обладателями титула лучшей команды страны.

В этом сезоне у спортсменов тоже всё отлично, и они показывают свою лучшую игру. По истечению семи сыгранных туров коллектив идёт на первом месте. В домашнем первенстве коллектив Павела Врба одержал победу над «Локомотивом Пловдив» со счётом 3:1.

Единственным минусом за последнее время можно назвать только то, что болгарский клуб проиграл 26 августа дома «Мидтьюлланну» с минимальным счётом 0:1.

Прогноз

Хозяева встречи дадут бой клубу из Болгарии, однако гости очень непростые соперники. Несмотря на то, что «Динамо» набрало адекватную форму, всё равно «Лудогорец» настроен серьёзно и решительно. И даже победа над БАТЭ не является сильным аргументом в пользу хозяев.

Эксперты считают, что подопечные Сергея Ковальчука всё-таки сломаются под ошеломляющим давлением «Лудогорца» и будет очень результативная игра.

Команды в последних играх достаточно много забивают и пропускают. Именно поэтому аналитики предлагают свой прогноз на то, что «Лудогорец» не проиграет и тотал будет больше 2.5.