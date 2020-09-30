Российский биатлонный тренер, наставник сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал подробности об индивидуальном сборе Александра Логинова в Сочи.

Слова Кугаевского цитирует агентство ТАСС. Тренер отметил, что октябрьский сбор был в планах Логинова еще с июня месяца, на сборах лидер сборной России будет находиться вместе с одним из тренеров сборной Тюменской области.

«Уважаемый мной Максим Цветков здесь абсолютно ни при чем. Просто так совпало», — отметил Кугаевский.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Цветков и Александр Логинов будут тренироваться в Сочи примерно в одних и тех же числах. В этом межсезонье Александр Логинов уже тренировался в Сочи, после чего отправился в Тюмень на летний чемпионат России по биатлону.